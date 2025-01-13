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Manyas'ta Elektrik Kaçağından Yangın: Bir Ev Tamamen Yandı

Manyas'ta Elektrik Kaçağından Yangın: Bir Ev Tamamen Yandı
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Balıkesir'in Manyas ilçesinin Eskimanyas Mahallesi'nde meydana gelen yangında bir ahşap ev tamamen yanarken, can kaybı olmaması sevindirici bir durum olarak değerlendirildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Balıkesir'in Manyas ilçesinin kırsal mahallesi Eskimanyas'ta meydana gelen yangında bir ev tamamen yandı.

Manyas'ın kırsal Eskimanyas Mahallesinde bu sabah saatlerinde elektrik kaçağından meydana geldiği belirtilen yangında ahşap ev tamamen yandı. Ersin Gedik'e ait ahşap evde sabah ev halkının işe gitmek için çıktıktan sonra çıktığı belirtilen yangın Manyas ve Susurluk itfaiyeleri gurup amirliğinin iki araç ve altı personel ile müdahale ettiği yangında evin tamamen yandığı maddi hasarın büyük olduğu belirtilirken can kaybının olmaması teselli oldu. Yangın ile ilgili olarak Manyas Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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