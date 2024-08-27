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Mansur Yavaş'la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı

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Sokak hayvanları ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı sosyal medya paylaşımıyla sert bir şekilde eleştiren NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı.

Now TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımının ardından zorunlu izne çıkarıldı.

Mansur Yavaş'la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldıGülbin Tosun

"BİR BARDAK SUYA MUHTAÇ OLUN O ZAMAN"

Now TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sokak hayvanlarıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sert sözlerle yüklendi. Yavaş'ı etiketleyen Tosun, "Başkan siz 'Sokakta köpek olmaz, biz bakarız' derken hapsettiğiniz ve önlerinde suyu bile olmayan canlıları mı kastetmiştiniz! Ne diyeyim bir bardak suya muhtaç olun o zaman!" dedi.

Mansur Yavaş'la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı

"MANSUR YAVAŞ" PAYLAŞIMININ ARDINDAN ZORUNLU İZNE ÇIKARILDI"

Paylaşımın ardından Tosun'un işine son verildiği iddia edildi. Açıklama yapan Tosun zorunlu izne çıkarıldığını belirtti. Tosun şunları söyledi: "Destek mesajlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Çok değerlisiniz. İyi ki varsınız can dostları. Ben zorunlu izne çıkarıldım. Henüz çıkışım verilmedi. Sadece bilginize. Hayvan haklarından bir adım geri yok."

Mansur Yavaş'la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Sosyal Medya Gülbin Tosun Mansur Yavaş Mansur Yavaş Gülbin Tosun NOW Hayvan Hakları Sosyal Medya 3.Sayfa Yaşam Haberler

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