Haberler

Mansur Yavaş cephesinden ''Soruşturma izni verildi'' iddiasına yanıt

Mansur Yavaş cephesinden ''Soruşturma izni verildi'' iddiasına yanıt
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için soruşturma izni verdiği ve savunma için 1 hafta süre verildiği iddiasına Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yalanlama geldi. Açıklamada, "Mülkiye Müfettişi'nin talebi üzerine, İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verilmesine ya da verilmemesine karar verecektir" denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlerde kamu zararına yol açıldığı iddiaları üzerine inceleme başlatmıştı. Başsavcılık, bu kapsamda ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebiyle İçişleri Bakanlığı'na yazı göndermişti.

Bu yazının ardından İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni verdiği ve Yavaş'a savunma için 1 hafta süre tanıdığı iddia edilmişti. ABB'den yapılan açıklamada söz konusu iddialar yalanlandı.

"YAVAŞ'IN İFADESİNE BAŞVURMA GEREĞİ GÖRÜLMEDİ"

Ankara Büyükşehir Belediyesi, iddiaları yalanlayarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, ' İçişleri Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Mansur Yavaş'a savunma için bir hafta süre verdi' şeklindeki haberlerle ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yapma zaruriyeti doğmuştur. Bilindiği üzere, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mansur Yavaş'ın isminin geçmediği bir iddianameye ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etmiştir. Kamuoyunda 'konser soruşturması' olarak bilinen süreçle ilgili daha önce Mülkiye Müfettişleri kapsamlı bir inceleme gerçekleştirmiş, Mansur Yavaş'ın ifadesine dahi başvurma gereği görmemiştir."

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından belediyeye müfettiş gönderildiği, Yavaş'ın bu süreçte yazılı ifade verdiği ve sürecin olağan şekilde devam ettiği belirtildi.

"7 GÜNLÜK SÜRE RUTİN BİR UYGULAMADIR"

Belediye açıklamasında, "7 günlük süre" iddialarına da değinilerek şu ifadeler kullanıldı:

"7 günlük süre, Mülkiye soruşturmalarında savunma için rutin olarak tanınan 7 ila 10 günlük standart süreden ibarettir. Sürecin sonunda İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine karar verecektir. Soruşturma izni verilirse bu karara karşı yasal itiraz yolumuz açıktır."

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021–2024 yılları arasında düzenlediği konserlerde kamu zararına yol açıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Yapılan incelemelerde, 32 konser hizmet alımında belediyenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratları ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Adama bir türlü bok atamadılar, üstelik melih-osman götçe lere rağmen...

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYarasaaa:

Ankara'da yaşayan ve özellikle belediyede çalışmış onları çok iyi bilir dışardan konuşmak kolay içine girde konuş

yanıt3
yanıt5
Haber Yorumlarıosman kara:

Almışsınız elinize yargı sopasını sallıyorsunuz, melih gökçek yargılamadığınız sürece adalete inancımız kalmadı. Kaldıki buyrun Mansur başkanı soruşturun Türkiyenin en şeffaf ve dürüst insanı. Gerçi ufacık bir yolsuzluk kanıtınız olsa hemen yargılardınız ya o da yok!

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUfuk BİR:

Meleh Gökçek ak kaşık o olmaz

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıReşat:

Hükümete sesleniyorum Türkiye Cumhuriyeti tarih boyunca böyle nalet bir yönetim görmedi,bu Mansur Yavaş ilk seçime girdiğinde sahte senet dediler baya uğraştılar hatirlarsiniz, bakın hala iftira atmaya devam ediyorlar nalet olsun

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUfuk BİR:

Mansur Yavaş 5 yaşındayken komşularının bahçesinden erik çalmış olabilir diye de soruşturma açılabilir. Sahte tanıklarla falan filan

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıUfuk BİR:

Bu CHP li belediyeler denetleniyor falan filan da bu sarayı denetleyen bir devlet kurumumuz var mı ? Mesela İsrail destekçisi Danald Trump la yapılan ticari anlaşmalar gibi ...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte 3 ay sonra göreceği rakam

Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte göreceği rakam
İmralı heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3. ziyaret

DEM heyetinden sürpriz hamle! Erdoğan'a gidecekler
Barış Atay, üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz

Üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz
10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor

10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor
Skor bile aynı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte 3 ay sonra göreceği rakam

Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte göreceği rakam
İmralı heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3. ziyaret

DEM heyetinden sürpriz hamle! Erdoğan'a gidecekler
Barış Atay, üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz

Üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz
Selen Görgüzel isyan etti: Allah'a havale ettim

İsyan etti! ! İmalı mesajı akıllarda soru işareti bıraktı
Yeni 20 TL'lik banknotlar tedavüle girdi

Yeni paralar tedavüle girdi! Banknotlarda dikkat çeken değişiklik
Eski eşini, kayınvalidesini öldürüp üvey kızını yaraladıktan sonra intihara kalkıştı

Önüne çıkanı öldürüp son kurşunu kendine sakladı
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Galatasaray Bodo/Glimt'i sahadan sildi! UEFA ülke puanı güncellendi

Galatasaray Bodo/Glimt'i sahadan sildi! UEFA ülke puanı güncellendi
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Hakkında hapis cezası istenen ünlü ismin kader günü belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.