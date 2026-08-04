Haberler

Manş'ta Göçmen Teknesinde Yangın: 173 Kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa sahil güvenliği, İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenlerin bulunduğu teknenin motorunda çıkan yangında 173 kişiyi kurtardı. 11 kişi hafif yaralandı, olayla bağlantılı Mısır uyruklu 1 kişi gözaltına alındı. Bu, tek teknede yakalanan en fazla göçmen sayısı olarak kayıtlara geçti.

Fransa sahil güvenlik ekipleri, Manş Denizi'nde İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan teknenin motorunda çıkan yangının ardından 173 göçmeni kurtardı. Fransız polisi olayla bağlantılı 1 kişiyi gözaltına aldı

İngiltere-Fransa arasında yer alan Manş Denizi'nde göç krizi devam ediyor. İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan teknenin motorunda yangın çıktı. Fransa sahil güvenlik ekipleri, olay yerine intikal ederek, teknedeki 173 göçmeni kurtardı.

Kurtarılan göçmenler Fransa'nın Boulogne-sur-Mer kentine götürülürken, 11 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayla bağlantılı olduğu belirtilen Mısır uyruklu 1 kişi gözaltına alındı. Fransız yetkililer, teknenin dün gece saatlerinde Fransa'dan hareket ettiğini açıkladı.

Söz konusu 173 kişi, tek teknede yakalanan en fazla göçmen sayısı olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muhammed Salah resmen Trabzonspor'da

Muhammed Salah resmen Süper Lig'de
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik! İşte listeye eklenen ve çıkan isim

Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik! İşte listeden çıkarılan isim
Fenerbahçe'nin 40 milyon Euro'luk teklifine Benfica'dan cevap

40 milyon Euro'luk dev teklife cevap!
5-0 kaybettiler! Beşiktaş'ın sıradaki turdaki rakibi neredeyse belli gibi

5-0 kaybettiler! Beşiktaş'ın sıradaki turdaki rakibi neredeyse belli gibi
Aybüke Pusat yeni rolü için tesettüre girdi

Onu daha önce hiç böyle görmediniz! Tesettüre girdi
Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı, fiziki görünümü ile ilgili eleştirilere karşı sessizliğini bozdu

Fiziki görünümüne dair gelen eleştirilere karşı ateş püskürdü
Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren Sparta Prag-Lyon maçında sürpriz sonuç

Fenerbahçe'nin rakipleri karşılaştı! Sonuç epey sürpriz