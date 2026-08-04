Manş'ta Göçmen Teknesinde Yangın: 173 Kurtarıldı

Fransa sahil güvenlik ekipleri, Manş Denizi'nde İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan teknenin motorunda çıkan yangının ardından 173 göçmeni kurtardı. Fransız polisi olayla bağlantılı 1 kişiyi gözaltına aldı

İngiltere-Fransa arasında yer alan Manş Denizi'nde göç krizi devam ediyor. İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan teknenin motorunda yangın çıktı. Fransa sahil güvenlik ekipleri, olay yerine intikal ederek, teknedeki 173 göçmeni kurtardı.

Kurtarılan göçmenler Fransa'nın Boulogne-sur-Mer kentine götürülürken, 11 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayla bağlantılı olduğu belirtilen Mısır uyruklu 1 kişi gözaltına alındı. Fransız yetkililer, teknenin dün gece saatlerinde Fransa'dan hareket ettiğini açıkladı.

Söz konusu 173 kişi, tek teknede yakalanan en fazla göçmen sayısı olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı