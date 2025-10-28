Haberler

Manisa Valisi Deprem Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Güncelleme:
Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve Manisa'da da hissedilen deprem sonrası, etkilenen bölgelerde saha tarama çalışmalarını inceledi, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve Manisa'da da hissedilen deprem sonrası Gördes merkez ve Oğuldoruk Mahallesinde saha tarama çalışmalarını yerinde inceledi.

Depremden etkilenen vatandaşlara yönelik alınan tedbirler ile hasar gören ev ve binalarda yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Vali Özkan, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, sürecin yakından takip edildiğini vurguladı. - MANİSA

