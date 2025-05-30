Manisa Valiliği'nden Yaz Ayları İçin Uyarılar

Manisa Valiliği'nden Yaz Ayları İçin Uyarılar
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Manisa Valiliği, yaz aylarında artan boğulma vakaları ve orman yangınları riskine karşı yasakların devam ettiğini duyurdu. Su yapılarına giriş ve ormanlara yapılan denetimlerin arttırılacağı belirtildi.

Manisa Valiliği, yaz aylarında artan boğulma vakaları ve orman yangını risklerine karşı vatandaşları uyararak daha önce alınan yasakların yürürlükte olduğu hatırlatıldı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde baraj, sulama kanalı, gölet ve benzeri su yapılarına serinlemek amacıyla girmenin yasak olduğu ve bu yasağın 2021/1 sayılı karar ile halen yürürlükte bulunduğu belirtildi. Karar kapsamında suya girerek balık avlamak da yasaklanırken, kurallara aykırı davrananlara idari yaptırım uygulanacağı bildirildi. 15 yaş altı çocuklar için ise veli veya vasilerine ceza kesileceği duyuruldu.

Valilik ayrıca, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 1 Haziran - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında ormanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı. Bu süre zarfında ormanlık alanlara piknik, kamp, yürüyüş gibi etkinlikler için giriş yapılamayacak. Yasağa uymayanlar hakkında Orman Kanunu çerçevesinde cezai işlem uygulanacak.

Açıklamada, hem can güvenliğini sağlamak hem de çevre felaketlerinin önüne geçmek amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından denetimlerin sıklaştırılacağı, uyarı levhalarının artırılacağı ve kamuoyunun bilgilendirileceği vurgulandı.

Manisa Valiliği, vatandaşları alınan tedbirlere uymaya davet ederek, özellikle yaz aylarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesinde toplumun duyarlılığının büyük önem taşıdığını ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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