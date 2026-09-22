Manisa Turgutlu'da okul önünde silahla ateş açan saldırgan 2 öğrenciyi ağır yaraladı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir mesleki ve teknik lisenin önünde silahla ateş açıldı. Olayda 2 öğrenci ağır yaralandı. Saldırgan kısa süre içinde emniyet güçlerince yakalandı. Saldırganın elinde silahla okul önüne gidişi ve ardından olay yerinden kaçışı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs elinde silahla okul önüne gelerek etrafa ateş açtı. Olayda okula gitmek üzere olan 2 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyerek saldırganı yakaladı.

Veliler okula akın etti

Olayın duyulması üzerine çok sayıda veli, çocuklarının durumunu öğrenmek üzere okula geldi. İçeri girmek isteyen veliler ile güvenlik önlemi alan kolluk kuvvetleri arasında arbede yaşandı. Ekipler, endişeli velileri sakinleştirmekte güçlük çekti.

Silahla gelişi ve kaçışı kamerada

Öte yandan, saldırganın elinde silahla okul önüne geldiği anlar, ardından ateş açması ve olay yerinden kaçması çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı