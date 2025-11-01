Haberler

Manisa Sarıgöl'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Yasin Çetin'in kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üzüm bağında devrildi. Kazada 40 yaşındaki sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil üzüm bağına devrildi. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza sabah saatlerinde Bağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin Çetin (40) idaresindeki 35 AE 5257 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bağın içine yuvarlandı. Kazada sürücü Yasin Çetin olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
