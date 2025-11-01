Manisa Sarıgöl'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Yasin Çetin'in kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üzüm bağında devrildi. Kazada 40 yaşındaki sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza sabah saatlerinde Bağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin Çetin (40) idaresindeki 35 AE 5257 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bağın içine yuvarlandı. Kazada sürücü Yasin Çetin olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel