Haberler

Manisa Salihli'de kuyumcuya soygun girişiminde 2 kişi yaralandı, şüpheli yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Salihli'de bir kuyumcu dükkânına silahlı soygun girişimi düzenlendi, olayda 2 kişi yaralandı. Kaçmaya çalışan şüpheli çevredeki esnafın müdahalesiyle etkisiz hale getirilip polise teslim edilirken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kuyumcu dükkanına düzenlenen silahlı soygun girişiminde 2 kişi yaralandı. Kaçmaya çalışan şüpheli, çevredeki esnaflar tarafından etkisiz hale getirilerek, polise teslim edildi.

Olay, Salihli'nin Eskicami Mahallesi'nde bulunan bir sarraf dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kuyumcu dükkanının arka kısmında bulunan ara sokağa plakasız motosikletle gelen ve başında motosiklet kaskı ile yüzünde bere olan bir şüpheli, elindeki silahla dükkana girdi. Şüpheli, tabancayla ateş açarak iş yeri sahibi M.Ş. ile yanındaki N.Ç.'yi yaraladı. İş yeri sahibinin direnmesi üzerine şüpheli Z.B., altınları alamadan kaçmaya başladı. Çevredeki esnafların müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Saldırıda yaralanan 2 kişi ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheliye ilk müdahale eden esnaflardan olan Mehmet Ay, silah sesini duyunca dışarı çıktığını ve iş yerinin camlarının kırıldığını gördüğünü belirtti. Ay, şüphelinin dışarı çıktığı sırada araya girdiğini, eline aldığı parke taşını şüpheliye doğru fırlattığını ve bu sırada şüphelinin silahının elinden düştüğünü söyledi. Ardından üzerine atlayarak şüpheliyi yere düşürdüğünü ifade eden Ay, çevredeki diğer esnafların da müdahalesiyle şüphelinin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin çok yönlü soruşturmasının sürdüğü öğrenildi. Soygun girişimine ait anlar çevredeki güvenlik kamerası ve vatandaşlar tarafından cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin kuyumcu dükkanından kaçarken kendisine tepki gösteren vatandaşlara da silah doğrulttuğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Karaman Ermenek'te sürat motoru bariyerlere çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti

Karaman'da sürat motoru bariyerlere çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'de 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Türkiye'nin merakla beklediği kayıtlar açıklandı
Emine Erdoğan, New York İklim Haftası açılışında konuştu: Hiçbir teknoloji tek başına çözüm olmayacak

Emine Erdoğan'dan New York'ta "Sıfır Atık" mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Lam ile görüştü

Erdoğan New York'ta temaslara başladı! Türkevi'nde kritik görüşme

Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı'nın milli takım tarzı tartışma yarattı

Tercihleriyle moda dünyasını ikiye böldüler
Ramazan umresi için gittiler, 8 aydır Suudi Arabistan'dan dönemiyorlar

4 kişilik aile umreye gitti; 8 aydır ülkeye dönemiyorlar

Amedspor'un zaferi böyle kutlandı! Kamyon kasasında halay

Halay çektikleri yeri tahmin edemezsiniz!
12 günlükken SMA Tip 1 tanısı konulmuştu! Abbas Miran gen tedavisinden sonra yürümeye başladı

Dubai'de o ilacı aldı! Yürüyemeyen Miran artık tek başına yürüyor