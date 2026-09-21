Manisa Salihli'de kuyumcuya soygun girişiminde 2 kişi yaralandı, şüpheli yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kuyumcu dükkanına düzenlenen silahlı soygun girişiminde 2 kişi yaralandı. Kaçmaya çalışan şüpheli, çevredeki esnaflar tarafından etkisiz hale getirilerek, polise teslim edildi.

Olay, Salihli'nin Eskicami Mahallesi'nde bulunan bir sarraf dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kuyumcu dükkanının arka kısmında bulunan ara sokağa plakasız motosikletle gelen ve başında motosiklet kaskı ile yüzünde bere olan bir şüpheli, elindeki silahla dükkana girdi. Şüpheli, tabancayla ateş açarak iş yeri sahibi M.Ş. ile yanındaki N.Ç.'yi yaraladı. İş yeri sahibinin direnmesi üzerine şüpheli Z.B., altınları alamadan kaçmaya başladı. Çevredeki esnafların müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Saldırıda yaralanan 2 kişi ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheliye ilk müdahale eden esnaflardan olan Mehmet Ay, silah sesini duyunca dışarı çıktığını ve iş yerinin camlarının kırıldığını gördüğünü belirtti. Ay, şüphelinin dışarı çıktığı sırada araya girdiğini, eline aldığı parke taşını şüpheliye doğru fırlattığını ve bu sırada şüphelinin silahının elinden düştüğünü söyledi. Ardından üzerine atlayarak şüpheliyi yere düşürdüğünü ifade eden Ay, çevredeki diğer esnafların da müdahalesiyle şüphelinin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin çok yönlü soruşturmasının sürdüğü öğrenildi. Soygun girişimine ait anlar çevredeki güvenlik kamerası ve vatandaşlar tarafından cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin kuyumcu dükkanından kaçarken kendisine tepki gösteren vatandaşlara da silah doğrulttuğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı