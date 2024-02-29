Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde İpek Kağıt Fabrikasında Yangın Çıktı
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan İpek kağıt fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan İpek kağıt fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Yangın, sabah saatlerinde Manisa OSB içerisinde bulunan İpek kağıt fabrikasının bahçe kısmında istiflenen kağıt balyalarında çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikaya giren ekipler yangına müdahale ediyor. - MANİSA