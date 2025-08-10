Manisa'nın Selendi ilçesinde şiddetli fırtına ve sağanak yağış hasara yol açtı

Manisa'nın Selendi ilçesinde şiddetli fırtına ve sağanak yağış hasara yol açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Selendi ilçesinde meydana gelen şiddetli fırtına ve sağanak yağış, birçok evin çatısının uçmasına, ağaçların devrilmesine ve cadde ile sokakların göle dönmesine neden oldu. Kurşunlu Mahallesi'nde önemli hasar meydana geldi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar bazı evlerin çatısını uçururken, ağaçlar kökünden devrildi, cadde ve sokaklar göle döndü.

Edinilen bilgiye göre, kurak geçen yaz mevsiminin ardından ilçe genelinde aniden etkili olan fırtına, özellikle Kurşunlu Mahallesi'nde hasara yol açtı. Mahallede yaşayan Hikmet Topcan'a ait evin çatısı şiddetli rüzgarın etkisiyle uçarak yere düştü. Çatıyla birlikte güneş enerjisi sistemi de zarar gördü.

Olay sırasında büyük korku yaşadıklarını belirten Topcan ailesi, "Çatımız uçtu, güneş enerjisi çatı ile birlikte yere çakıldı. Rabbim bu tür afetlerden korusun" dedi.

Şiddetli rüzgarın ardından başlayan sağanak yağış, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Bazı bölgelerde su baskınları ve maddi hasar meydana geldi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'Valizim kayıp' dedi, otogarı birbirine kattı! Güvenliğin saçlarını kopardı

Otogarda olay çıkardı! Bağırıp çağırıp güvenliğin saçlarını kopardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da pazar sabahı yoğun trafik! Birkaç dakikalık yol 40 dakikayı aştı

Megakentte yoğun trafik! Birkaç dakikalık mesafe 40 dakikayı aştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.