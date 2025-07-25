Manisa'nın Akhisar İlçesinde Orman Yangını: 12 Bağ Evi Tahliye Edildi

Manisa'nın Akhisar İlçesinde Orman Yangını: 12 Bağ Evi Tahliye Edildi
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde Kocakağan Mahallesi'nde başlayan orman yangınına 108 söndürme ekibi, 15 hava aracı ve 17 iş makinesi ile müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle 12 bağ evi tahliye edilirken, rüzgarın şiddetinin artmasından endişe ediliyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, bazı bağ evleri ise tahliye edildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Kocakağan Mahallesi'nde orman yangını başladı. Saat 16.36'da başlayan orman yangınına 108 söndürme ekibi, 15 hava aracı, 17 iş makinası 273 personel ile müdahale ediliyor. Öte yandan yangın bölgesi yakınlarında bulunan 12 bağ evi tahliye edilirken bölgedeki rüzgarın şiddetini arttırmasından endişe ediliyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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