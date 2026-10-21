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Manisa Kula'da otomobille çarpışan motosikletin genç sürücüsü ağır yaralandı

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Manisa Kula'da otomobille çarpışan motosikletin genç sürücüsü ağır yaralandı
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Manisa'nın Kula ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin genç sürücüsü ağır yaralandı. Saat 14.30 sıralarında 4 Eylül Mahallesi'nde meydana gelen kazada Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç sürücünün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin genç sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, saat 14.30 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ile Yavuz Sultan Selim Caddesi'nin birleştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Y. idaresindeki 34 EJ 3007 plakalı otomobil ile M.G.(25) yönetimindeki 45 ARE 527 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını düzenledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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