Manisa Kula'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kula Eski Selendi Yolu üzeri Ahmetli Mahallesi Karagöl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S. (37) idaresindeki 45 RA 3618 plakalı açık kasa kamyonet ile F.A. (42) yönetimindeki 48 UT 748 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Sevgi Altınbaş (40) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü F.A. ve kamyonetin sürücüsü A.S. yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan Kula Eski Selendi yolunda bir süre tek yönden sağlanan trafik akışı kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

