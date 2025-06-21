Manisa Kırkağaç'ta Orman Yangını: Müdahale Sürüyor
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Gelenbe Mahallesi'nde saat 18.17'de ormanlık alanda yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda 3 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 3 dozer ile söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa