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Manisa Jandarma Komando Bölüğü Eğitimlerine Devam Ediyor

Manisa Jandarma Komando Bölüğü Eğitimlerine Devam Ediyor
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, sorumluluk alanındaki olaylara hızlı müdahale yeteneğini artırmak amacıyla eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Eğitimlerde, terörle mücadele tecrübeleri ile asayiş görevlerine yönelik tatbikatlar gerçekleştiriliyor.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı olarak görev yapan Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, sorumluluk alanında meydana gelebilecek olaylara karşı hızlı ve etkili müdahale edebilmek maksadıyla eğitimlerine aralıksız devam ediyor.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı olarak görev yapan Asayiş Komando Bölük Komutanlığında bir çoğu uzun yıllar teröristle mücadele harekatının devam ettiği illerde görev yapan Jandarma Komandolar, burada kazandıkları arazi ve operasyon tecrübesinden, Manisa ilindeki görevlerinde faydalanıyorlar.

Görev türü değişmekle birlikte; önemli asayiş olayları, muhtemel toplumsal olaylar ve büyük çaplı organizasyonlarda güvenlik önlemlerini destekleyen Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı eğitimlerini sürekli taze tutuyor. Bu doğrultuda; Jandarma Asayiş Komando Bölüğü bir yandan uygun dağlık alanlarda icra edilen operasyonlarla terörle mücadele yeteneğini zinde tutarken, bir yandan da asayiş görevleri kapsamında meskün mahallerde aranan şahısların yakalanması, toplumsal olaylar, bina operasyonları ve benzeri olabilecek senaryolara yönelik tatbikatlarını sürdürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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