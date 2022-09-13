Manisa haberi: Turgutlu'da Yunus timleri göreve başladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı Yunus timleri göreve başladı.

Turgutlu'da tekrardan oluşturulan ve ikişer personelden oluşan 2 ayrı Yunus ekibinin göreve başlaması nedeniyle Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Yunus timleri başta; Atatürk Bulvarı, Cevdet Öktem Caddesi ve Akçakmak Yolu Kervan Yolu Gardalya Sokak, 15 Temmuz Şehitler Meydanı olmak üzere tüm kentte görev yapacak.

"Devletin en temel amacı vatandaşlarının huzur ve refahını sağlamaktır"

Törende konuşan Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, "Devletin en temel amacı vatandaşlarının huzur ve refahını sağlamaktır. Bu çerçevede en önemli önceliklerimizden birisi de halkımızın yaşamının her anında huzur ve güvenliği hissetmesini temin etmektir. Emniyet ve güvenlik hizmetlerinin vatandaşa yakın ortamlarda onlarla iç içe sağlanması büyük önem taşıyor. Bir taraftan yaşamının her anında emniyet güçlerini sokağında, caddesinde dolaşıyorken gören vatandaşlarımız kendilerini çok daha güven içerisinde hissedeceklerdir. Ben motosikletli timlerimizin vereceği hizmetlerin şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Kendilerine üstün başarılar temenni ediyorum. Allah kazasız, belasız, huzurlu görevler nasip etsin. Bu vesileyle de bugüne kadar emniyet hizmetlerinde hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazi olan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum." dedi.

Törene, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Kıdemli Başçavuş İsmail Demir, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Bilgehan Hasyiğit, İlçe Müftüsü Ömer Çoban ve emniyet mensupları katıldı. - MANİSA