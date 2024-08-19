Manisa'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta başlayan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı açıklandı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 14 Ağustos'ta Gördes'te başlayan ve Salihli ilçesine kadar yayılan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. - MANİSA