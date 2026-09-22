Manisa'daki okul saldırısında anne, baba ve dede gözaltına alındı

Manisa'daki okul saldırısında anne, baba ve dede gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bakan Gürlek, Manisa'daki okul saldırısına ilişkin, ailelerin bakım ve gözetim sorumluluklarının yasal düzenlemeyle daha açık ve güçlü hale getirildiğini belirtti. Anne, baba ve saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dede gözaltına alındı.
Bakan Gürlek (Manisa'daki okul saldırısına ilişkin): "Yakın zamanda öncülük ettiğimiz yasal düzenleme ile ailelerin bakım ve gözetim yükümlülüklerine ilişkin sorumlulukları daha açık ve güçlü hale getirmiştik. Bu kapsamda anne, baba ve saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dede de gözaltına alınmıştır."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı