Manisa'da yürek yakan kaza: Karı-koca birlikte can verdi

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada karı koca birlikte can verdi.

Kaza, Manisa'nın Salihli ilçesi İzmir-Ankara E96 Karayolu Sart Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu'dan Salihli istikametine giden Cevdet Gaga yönetimindeki 45 VM 905 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Cevdet Gaga ve yolcu konumundaki eşi Fahriye Gaga'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Karı kocanın cansız bedeni jandarma olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna konuldu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.