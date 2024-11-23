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Manisa'da yolcu treni otomobili biçti

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Manisa'da hemzemin geçitte yolcu treni otomobile çarptı. Meydana gelen kaza saniye saniye kameraya yansırken sürücü şans eseri yaralı kurtuldu.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Hasalan Mahallesi'nde akılalmaz bir kaza meydana geldi. Acar Çiftliği yanındaki hemzemin geçitte M.K. idaresindeki 45 LN 925 plakalı otomobile yolcu treni çarptı.

Manisa'da yolcu treni otomobili biçti

SÜRÜCÜ KAZADAN SAĞ KURTULDU

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. M.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Manisa'da yolcu treni otomobili biçti

O ANLAR KAMERADA

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilin seyir halinde olduğu, hemzemin geçide geldiğinde kapalı olan tanı son anda fark ettiği ve panik yaparak rayların üzerinde durduğu anlar yer aldı.

Manisa'da yolcu treni otomobili biçti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEHZAT AKCAN - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFerit Garipoğlu:

defalarca izledim o bariyer sistemini kim kurduysa ötüne girsin 2 sn önce mi kapanır yol 10-15 sn önce bariyerin inmesi gerekmez mi ? kaza yapan arkadas tüm yasal haklarını arayıp zararının fazlasıyla alacağını umuyorum ve çok geçmiş olsun rabbim beterinden korusun

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