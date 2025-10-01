Manisa'da Yolcu Otobüslerine Emniyet Kemeri Denetimi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik birimleri tarafından il genelinde yolcu otobüslerine yönelik emniyet kemeri denetimi yapıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe trafik birimleri tarafından 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında terminallerde otobüslere yönelik emniyet kemeri denetimi yapıldı. 21 ekip ve 40 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada 270 otobüs ve sürücüsü kontrol edildi, 4 bin 417 yolcuya emniyet kemeri bilgilendirmesi yapıldı. Denetimlerde kural ihlali yapanlara toplam 20 bin 312 TL cezai işlem uygulandı. - MANİSA