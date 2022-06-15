Manisa'da yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olay Köprübaşı ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Saraycık Mahallesi Kümeevleri mevkiinde bulunan besihanede büyükbaş hayvanlarını sağan Hikmet Yılmaz (61), yıldırım isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Yılmaz'ın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hikmet Yılmaz Köprübaşı Saraycık Manisa 3. Sayfa Haberler

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