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Manisa'da yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa'da yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Olay Köprübaşı ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Saraycık Mahallesi Kümeevleri mevkiinde bulunan besihanede büyükbaş hayvanlarını sağan Hikmet Yılmaz (61), yıldırım isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Yılmaz'ın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hikmet Yılmaz Köprübaşı Saraycık Manisa 3. Sayfa Haberler

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