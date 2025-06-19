Manisa'da Yasadışı Kenevir Ekimine Karşı Operasyon

Manisa'da Yasadışı Kenevir Ekimine Karşı Operasyon
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı, yaz aylarında yasadışı kenevir ekim alanlarının kontrolüne yönelik denetimlerini hızlandırdı. Uzman ekipler, analizler sonucunda tespit edilen alanlarda havadan ve araziden gerçekleştirdikleri operasyonlarla kenevir ekimini önlemeyi amaçlıyor.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasadışı kenevir ekim alanlarının kontrolüne yönelik çalışmalarını yaz aylarının gelmesiyle birlikte hızlandırdı.

Narkotik suçlarla mücadelede uzman ekipler, geçmiş yıllarda meydana gelen olayların yerlerini ve potansiyel ekim alanlarını analiz ederek yasadışı ekim yapılması muhtemel bölgeleri tespit etti. Tespit edilen alanlar, Asayiş timleri, Komando unsurları ve Narkotik timleri tarafından detaylı şekilde tarandı.

Denetim faaliyetleri, havadan drone ve cayrokopter desteğiyle gerçekleştirildi. Havadan yapılan kontrollerle potansiyel alanlar gözlemlenirken, arazideki timler kritik bölgelere yönlendirildi. Yapılan çalışmalarla yasadışı kenevir ekiminin önlenmesinin hedeflendiği açıklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kontrollerin sezon boyunca devam edeceği ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında kararlılıkla çalışmaların sürdürüleceği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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