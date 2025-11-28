Haberler

Manisa'da Yangın, Komşuların Hızlı Müdahalesiyle Kontrol Altına Alındı

Manisa'da Yangın, Komşuların Hızlı Müdahalesiyle Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangın, komşuların hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması sevindirdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangın, komşuların hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, Şeyhsinan Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında Y.T.'ye ait evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Komşuların duman ve alevleri fark etmesi üzerine hemen müdahale edilerek yangın büyümeden durduruldu.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tamamen söndürüldü. Ev sahibi Y.T., "Ben kahvedeydim, haber alır almaz koşarak geldim. Nasıl oldu, neden oldu bilemiyorum" derken, eşi Ü.T. ve çocuklarının akşam yemeğinin ardından komşulara ziyarete gittiği öğrenildi. Yangını öğrenen Ü.T., eve gelirken baygınlık geçirdi. 112 sağlık ekipleri, Ü.T.'ye ambulansta müdahale etti.

Yangına ilk müdahaleyi yapan komşu bakkal Şener Şeker, "Çocuklar koşarak 'Evde yangın var' dediler. Ben de iş yerimde bulunan yangın söndürme tüpünü alarak komşularla müdahale ettik. Dış kapıyı açamadığımız için korkuluklardan yangın tüpü ve suyla müdahale ederek yangının büyümesini önledik. İtfaiye ekipleri de kısa sürede olay yerine gelince yangın kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.

Ü.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! 'Rusya' detayı çarpıcı

Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! "Rusya" detayı çarpıcı
Karadeniz'de neler oluyor? Bir tankerde patlama meydana geldi, diğeri saldırıya uğradı

Karadeniz'deki patlamanın ardından bir tankerde daha kırmızı alarm
Papa, vahşeti başlatan konuşmanın 930. yıl dönümünde Türkiye'ye gelmiş

Vahşetin başlangıcının 930. yıl dönümünde Türkiye'ye gelmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Skandal karar! Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi

Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Savaşın eşiğine gelen iki ülkenin lideri için dikkat çeken iddia

Savaşın eşiğine gelen iki ülkenin lideri için dikkat çeken iddia
Skandal karar! Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi

Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Evrim Akın, hakkındaki iddialara ağlayarak yanıt verdi: İyilikten başka ne yaptım?

Ünlü oyuncu, günlerdir konuşulan iddialara ağlayarak yanıt verdi
Hatay'da veteriner sağlık raporu bulunmayan 1 ton et ele geçirildi

Yakalanmasa vatandaşları zehirleyeceklerdi! Hepsi imha edildi
Türkiye'nin sanayi devi Hitit Seramik 1.5 milyar liralık borçla iflas etti

Türkiye'nin sanayi devi milyonlarca liralık borçla iflas etti
Muğla'da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı

Havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
Darbenin ardından ülkenin yeni lideri belli oldu

Darbenin ardından ülkenin yeni lideri belli oldu
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Yaralılar var

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Yaralılar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.