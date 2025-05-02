Manisa'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 2 kişinin üst aramasında A4 kağıdına emdirilmiş uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi, işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik operasyonlara devam eden Manisa KOM Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan İ.A (20) ile K.D (18) üzerinde arama yaptı.

Aramada, 36 adet uyuşturucu hap, bol miktarda A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet sustalı bıçak ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 700 lira nakit para ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, Salihli Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA