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Manisa'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Manisa'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
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Yunusemre ilçesinde jandarma tarafından bir şahsın ikametinde yapılan aramada 25,34 gram metamfetamin, sentetik ecza hapları ve ruhsatsız tabanca bulundu. Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın ikametinde yapılan aramada uyuşturucu maddelerle birlikte ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen R.K. (33/E)'nin ikametinde KOM Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada; 25,34 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli tahkikata başlandığı açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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