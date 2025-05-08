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Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Gözaltına Alındı

Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Gözaltına Alındı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen R.Ö.'nün evinde 217,8 gram uyuşturucu madde ele geçirerek, şüpheliyi gözaltına aldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri şahsın evinde yaptığı aramada 217,8 gram uyuşturucu madde ele geçirirken, şüpheliyi de gözaltına aldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Killik Mahallesinde R.Ö. (44/E) isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı duyumu alınması üzerine, Alaşehir JASAT ve Killik Jandarma Karakol Komutanlığınca şahsın ikametinde yapılan aramada, 217,8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahsın işlemlerinin ardından Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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