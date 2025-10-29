Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Firari Yakalandı

Manisa'da uyuşturucu ticareti ve 5607 sayılı kanuna muhalefet suçlarından 12 yıl 3 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, Ahmetli ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, 5 yıldır firari olarak aranan İ.Ö. (33) isimli şahıs Ahmetli ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ekipler tarafından 28 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan firarinin yapılan GBT sorgusunda; Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama", İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesince ise 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından olmak üzere toplam 3 ayrı yakalama emrinin bulunduğu belirlendi.

İ.Ö.'nün ayrıca kesinleşmiş 12 yıl 3 ay 13 gün hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MANİSA