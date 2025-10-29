Haberler

Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Firari Yakalandı

Güncelleme:
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti ve 5607 sayılı kanuna muhalefet suçlarından 12 yıl 3 ay 13 gün hapis cezası bulunan İ.Ö. yakalandı. 5 yıldır firari olan şahıs adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, 5 yıldır firari olarak aranan İ.Ö. (33) isimli şahıs Ahmetli ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ekipler tarafından 28 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan firarinin yapılan GBT sorgusunda; Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama", İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesince ise 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından olmak üzere toplam 3 ayrı yakalama emrinin bulunduğu belirlendi.

İ.Ö.'nün ayrıca kesinleşmiş 12 yıl 3 ay 13 gün hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
