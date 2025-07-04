Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı

Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı
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Manisa'nın Demirci ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde kullanımı, imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Demirci Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, Demirci ilçesinde ikamet eden İ.K., U.Ç., M.E., S.A., B.T., M.S.T., H.D., A.S. ile Kütahya'nın Simav ilçesinde ikamet eden İ.Y. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.T., M.S.T. ve H.D. savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan İ.Y., U.Ç., M.E., S.A., A.S. ve İ.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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