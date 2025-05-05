Manisa'da Uyuşturucu Satıcısına Operasyon: Sentetik Haplar Ele Geçirildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu sattığı belirlenen şahsa jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda sentetik hap ile uyuşturucu madde ele geçirilirken şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından uyuşturucu madde temin ettiği ve sattığı belirlenen C.K. isimli şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyonda 165 adet sentetik uyuşturucu hap ile 3.70 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.K. karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA