Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Kula ilçesinde emniyet ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve kullanım aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheli hareketlerde bulunan bir aracı durdurarak araç içerisinde bulunan kişilere yönelik kaba üst araması gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 479 adet sentetik hap ile uyuşturucu madde kullanmakta kullanılan 2 adet "bong" düzenek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.D. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise 1 adet kurusıkı tabanca ve 4 adet fişek bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Salihli T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Soruşturma kapsamında uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi. - MANİSA