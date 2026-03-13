Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen sokak çalışmaları sırasında uyuşturucu madde kullanmak suçundan yakalanan bir şahsın üzerinden 112 içimlik uç peçete ele geçirildi. Şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında işlem yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu maddeyi temin ettiği belirlenen Y.Ç. (21) isimli şüpheli yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 42 içimlik uç peçete ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 380 TL para ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü öğrenildi. - MANİSA

