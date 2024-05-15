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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

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Manisa'nın Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda sentetik ecza hapları, terazi, telsiz ve para gibi çeşitli malzemeler bulundu.

Manisa'nın Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş timlerinin yürüttüğü geniş kapsamlı istihbarat çalışmaları sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve asayiş timleri tarafından Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 adet sentetik ecza hapı, 2 adet hassas terazi, 1 adet USB bellek, 15 bin 500 TL, 11 adet fişek, 1 adet şarjör, 4 adet telsiz ve bataryası ele geçirilirken İ.S. adlı şüpheli de gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti", "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Elektronik Haberleşme Kanununa Muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Uyuşturucu madde ticaretine karşı yürütülen mücadeleye kararlılık devam edileceği mesajını veren Manisa İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar ve destekler, bu tür operasyonların başarısında büyük rol oynamaktadır. Halkımızın desteğiyle güvenlik güçlerimiz, suç ve suçlularla etkin bir şekilde mücadele etmeyi sürdürecektir" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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