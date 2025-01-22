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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Gözaltında

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Gözaltında
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Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir şahsın evinde ve aracında uyuşturucu maddelerle birlikte ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Şüpheli, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesinde bir şahsın evinde ve aracında yapılan aramada uyuşturucu maddelerle yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından M.G. (E/1984) adlı şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramada 84 gram kubar esrar, 10 gram kokain, 28 adet sentetik ecza, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas Terazi, 50 bin 745 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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