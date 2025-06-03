Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kişi Tutuklandı

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kişi Tutuklandı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi tutuklandı. Narkotik suçlarla mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa'da zehir tacirlerine darbe: 8 kişi tutuklandı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şahıs tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi tutuklandı. Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 26-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Narkotik arama köpeğinin de katıldığı operasyonlarda şahısların ev ve eklentilerinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında; Y.G. ve A.G. isimli 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon anlarına ait görüntüler ve ele geçirilen maddelere ilişkin fotoğraflar da kamuoyuyla paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN KESKİN - 3.Sayfa
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