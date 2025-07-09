Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Kula ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğerleri adli işlem sonrası serbest bırakıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Üzerlerinde uyuşturucu madde ve kuru sıkı tabanca ele geçirilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ilçe merkezinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde bulundurdukları ve satışını yaptıkları tespit edilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin üzerlerinde ve bulundukları adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile birlikte kuru sıkı tabancalar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.G. (31) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler F.D. (22), A.İ.D. (24), E.A. (24), İ.C.H. (23), İ.A. (37) ve M.E. (25) hakkında adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu madde suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgularken, vatandaşların da bu konuda duyarlı olmaya davet edildiğini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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