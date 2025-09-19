Haberler

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 46 Hap ve 2 Gram Skunk Ele Geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir kişide 46 adet uyuşturucu hap, 2 gram skunk ve 120 bin lira para ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine arama yapılan kişiden 46 adet uyuşturucu hap ve 2 gram skunk ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri şahsı Beylikli Mahallesi'nde durdurup arama yaptı. Şüpheli E.K.'nin(26) yapılan kaba üst aramasında 46 adet uyuşturucu hap, 2 gram skunk ile uyuşturucu satışından elde ettiği düşünülen 120 bin lira para ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

