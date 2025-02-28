Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı, 1'i Tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına devam eden Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaltılı ve Sart Mahallesi'nde torbacı olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda S.G. (24), Z.N.A. (22), S.K.(27) ve N.Y.'nin (27) yapılan üst aramasında metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. - MANİSA