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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Bin 482 Hap Ele Geçirildi

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Bin 482 Hap Ele Geçirildi
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda 4 bin 482 adet sentetik ecza hapı ve 0.80 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 52 yaşındaki bir şahıs tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 bin 482 adet sentetik ecza hapı ve 0.80 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan analiz çalışmaları kapsamında İstasyon Mahallesi'nde seyir halindeyken durdurulan bir araçta yapılan aramada, 4 bin 482 adet sentetik ecza hapı ve 0.80 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli R.A. (52) polisteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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