Haberler

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akhisar'da düzenlenen narkotik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi de tutuklandı.

Manisa'nın Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. 2 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda G.D. (53), E.D. (32) ve G.Ç. (36) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 670,54 gram bonzai, 42 adet sentetik ecza hapı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok

Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi hezimet sonrası Nihat Kahveci çıldırdı: Beni kahreden bu

Tarihi hezimet sonrası çıldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.