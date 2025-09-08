Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
Akhisar'da düzenlenen narkotik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi de tutuklandı.
Manisa'nın Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. 2 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda G.D. (53), E.D. (32) ve G.Ç. (36) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 670,54 gram bonzai, 42 adet sentetik ecza hapı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA