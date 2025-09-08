Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi de tutuklandı.

Manisa'nın Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. 2 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda G.D. (53), E.D. (32) ve G.Ç. (36) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 670,54 gram bonzai, 42 adet sentetik ecza hapı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA