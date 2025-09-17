Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Gram Afyon Sakızı Ele Geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptığı şahısların üzerinden afyon sakızı çıktı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına devam eden Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adala Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri A.K.(45) ve M.K.'yi (21) durdurup arama yaptı. Şüphelinin yapılan üst aramasında 25 gram afyon sakızı, 75 içimlik bonzai ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA