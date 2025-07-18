Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama, 22 Şüpheli Belirlendi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen uyuşturucuyla mücadele kapsamında Yunusemre ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi tutuklandı. Devamında yapılan dijital incelemelerle bağlantılı 22 şüpheli daha tespit edilerek adli işlem başlatıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Yunusemre ilçesinde yapılan aramalarda, 2 bin 562 adet sentetik ecza hap, 166,94 gram bonzai, 4,25 gram amfetamin, 12 bin 590 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 kişi tutuklandı. Tutuklu şahıslara ait cep telefonlarının dijital incelemesinde, uyuşturucu madde ile bağlantılı olduğu tespit edilen 22 şüpheli daha belirlendi. 17 Temmuz 2025 tarihinde Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüpheli şahısların tamamı yakalandı.

Yakalanan 21 şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan adli işlem başlatılırken, 1 şüpheli ise 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın, bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - MANİSA