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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1234 adet sentetik ecza hapı ve çeşitli silahlar ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi de gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. T.İ. ve A.T. isimli şahıslara yönelik operasyonda bin 234 adet sentetik ecza hap, 2 adet cep telefonu, 4 adet bıçak, 7 adet av bıçağı, 1 adet pala, 1 adet balta, 10 adet 12 mm kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.İ. ve A.T. karakola götürüldü. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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