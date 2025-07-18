Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kilo Esrar ve 15 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kilo Esrar ve 15 Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Soma ilçesinde düzenlediği operasyonda 12 kilo kubar esrar, 15 kök kenevir ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirdi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Soma ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi ve uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 12 kilo kubar esrar, 15 kök kenevir ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü istihbari çalışmalar neticesinde Soma ilçesinde A.A. ve C.A. isimli şahısların ikametlerine operasyon düzenledi. 18 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen aramalarda: 12 kilogram kubar esrar, 15 kök kenevir bitkisi, 350 gram kenevir tohumu, 0,70 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Soma Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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