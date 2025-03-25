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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Bin Hap Ele Geçirildi

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Bin Hap Ele Geçirildi
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu satıcısına yönelik düzenlenen operasyonda 10 bin 58 adet uyuşturucu hap ele geçirirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

Manisa'da Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından uyuşturucu madde sattığı belirlenen R.B.Y'ye yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheli R.B.Y.'nin evinde arama yapan ekipler 10 bin 58* adet uyuşturu hap ele geçirdi.

Şüpheli R.B.Y. adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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