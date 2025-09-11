Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Manisa'nın Akhisar ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi adli makamlarca tutuklandı.

Manisa'nın Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İki sokak satıcısının sorgusunda uyuşturucu maddeleri E.A.'dan temin ettikleri bilgisi üzerine ekipler E.A.'nın evine baskın düzenledi. Operasyonda toplam 71,21 gram bonzai maddesi, 27 adet sentetik ecza hapı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin 795 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan E.A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA