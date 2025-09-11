Haberler

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akhisar'da düzenlenen narkotik operasyonunda 71,21 gram bonzai, 27 adet sentetik ecza hapı ve 25 bin 795 lira nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili E.A. tutuklandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi adli makamlarca tutuklandı.

Manisa'nın Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İki sokak satıcısının sorgusunda uyuşturucu maddeleri E.A.'dan temin ettikleri bilgisi üzerine ekipler E.A.'nın evine baskın düzenledi. Operasyonda toplam 71,21 gram bonzai maddesi, 27 adet sentetik ecza hapı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin 795 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan E.A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hamas'tan İsrail ordusuna kanlı pusu! Tankı böyle imha ettiler

İsrail ordusuna kanlı pusu! Tank içindeki askerle birlikte küle döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2027 Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stat açıklandı

2027 Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stat açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.