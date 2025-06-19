Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda sentetik hap, uyuşturucu madde ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ve KOM ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda sentetik hap, çeşitli uyuşturucu maddeler ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Komando Bölük Komutanlığı ekipleri, 18 Haziran günü Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik operasyon düzenledi.

Şüpheli N.S.'nin (1994 doğumlu, erkek) kullandığı iki farklı adres ve eklentilerinde yapılan aramada; 1.134 adet sentetik hap, 117 gram çeşitli uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatları ve 35 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Operasyonun ardından şüpheli N.S., Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındı. Olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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