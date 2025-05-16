Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1.637 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir işyerinde yapılan aramada bin 637 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, M.E.A. (28) isimli şahsın işyerine operasyon düzenledi.

15 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen aramada, işyerinde yapılan kontrollerde toplam 1.637 adet sentetik hap ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheli M.E.A. gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi. - MANİSA