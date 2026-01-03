Manisa'da zehir tacirlerine göz açtırılmadı: 1 yılda 710 tutuklama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2025 yılı boyunca il genelinde düzenlenen operasyonlarda 5 bin 138 şüpheli yakalanırken, adli makamlara sevk edilen zanlılardan 710'u tutuklandı. Operasyonlarda yarım milyondan fazla sentetik ecza hap ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik 1 Ocak - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmaların bilançosunu açıkladı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; Akhisar, Alaşehir, Salihli, Soma ve Turgutlu büro amirliklerinin de katılımıyla il genelinde zehir tacirlerine adeta savaş açıldı.

4 bin 220 olayda, 710 tutuklama

Yıl boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 4 bin 220 olay meydana gelirken, bu olaylara karışan 5 bin 138 şüpheli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 710'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca çalışmalar kapsamında; uyuşturucu suçlarından aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 702 şahıs ile ifadeye yönelik aranan 414 şahıs olmak üzere toplamda bin 116 aranan şahıs da yakalandı.

Kilolarca uyuşturucu ve yüklü miktarda para ele geçirildi

Narkotik ekiplerinin yıl boyu süren titiz çalışmaları ve operasyonlarında ele geçirilen malzemeler ise uyuşturucuyla mücadelenin boyutunu gözler önüne serdi. Yapılan aramalarda; 579 bin 292 adet sentetik ecza, 19 bin 200 adet ecstasy, 3 bin 77 adet captagon, 9 kilo 312 gram esrar, 7 kilo 642 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 7 kilo 150 gram metamfetamin, 2 kilo 728 gram skank, 1 kilo 128 gram bonzai hammaddesi, 542 gram kokain, 254 gram eroin, 105 gram afyon sakızı ve 465 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Öte yandan, operasyonlarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 milyon 30 bin 425 TL, 500 Euro ve 100 Dolar nakit para ile 29 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız tüfek, 523 fişek ve uyuşturucu tartımında kullanılan 43 hassas teraziye de el konuldu.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halkı zehirlemeye çalışan suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - MANİSA